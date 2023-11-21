باتفاقية تتضمن جائزتين.. "فيلم العلا" راعٍ استراتيجي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

من جهتها، بينت المدير التنفيذي لفيلم العلا، شارلين جونز أن هناك عدداً من المبادرات الرائدة في المملكة التي تركز على توفير منصة لتطوير ودعم المواهب السينمائية، لافتة إلى أن الشراكة مع مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ، ستعلب دوراً مركزياً في الوصول بصناعة السينما السعودية لمستويات عالمية وإتاحة الفرصة للتعاون الدولي.