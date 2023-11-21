باتفاقية تتضمن جائزتين.. "فيلم العلا" راعٍ استراتيجي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلنت مؤسسة البحر الأحمر للإنتاج السينمائي، اليوم، عن عقد شراكة مع "فيلم العلا" لتكون راعياً استراتيجياً للمهرجان في دورته الثالثة.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم منح جائزتين، الأولى هي "جائزة الجمهور من فيلم العلا"، وستمنح للفائز بناءً على أصوات الجمهور، والثانية جائزة "فيلم العلا لأفضل فيلم سعودي"، وذلك بهدف الاحتفاء بالمواهب وصناع الأفلام في السعودية، ودعم صناعة السينما المحلية وزيادة الوعي بمحافظة العلا، كونها وجهة سينمائية ومركزاً لصناعة الأفلام المحتضنة للمواهب الإبداعية.
ويعد "فيلم العلا" وكالة سينمائية تم تأسيسها على يد الهيئة الملكية لمحافظة العلا في مطلع عام 2020، بهدف تعزيز تطوير الصناعات الإبداعية في منطقة العلا، وتقدم حالياً دعماً مخصصاً لإنتاج الأفلام بدءاً من مرحلة تطويرها ووصولاً لتسليمها.
وتقتضي الشراكة تقديم منحة إنتاج لصُنّاع الأفلام الذين يخططون لتصوير مشاريعهم في محافظة العلا شمال غرب المملكة، بصفتها الشريك الاستراتيجي للمرحلة الثالثة من دورة الإنتاج الخاصة بصندوق البحر الأحمر، والتي ستكون مفتوحة لصنّاع الأفلام الجدد والمتمرسين من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا، بهدف دعم وتطوير أفكارهم الإبداعية، والمساهمة في مواصلة الترويج لصناعة السينما في المملكة من خلال توظيف عدسة منطقة العلا ومناظرها الطبيعية الخلابة والمتنوعة، إلى جانب مرافقها وإستديوهاتها الحديثة.
ويتلقى المستفيدون الدعم من فريق الخبراء في "فيلم العلا"، الذين يوفرون المساعدة الميدانية ويتعاملون مع جميع التحديات خلال مختلف مراحل الإنتاج، ويملك صنَّاع الأفلام حرية التحكم في المفهوم الإبداعي، وسترتكز معايير تقييمهم بناءً على جودة الإنتاج وطاقم العمل، بالإضافة إلى السيناريو الخاص بهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي، أن التعاون بين "فيلم العلا" ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي، يأتي نتيجة لسلسلة من الشراكات الناجحة التي عقدت خلال السنوات الماضية، والهادفة لتمكين صُنّاع الأفلام على مستوى المنطقة، إلى جانب الترويج للمملكة العربية السعودية بصفتها وجهة عالمية لتصوير الأفلام، وتقدم الكثير من الفرص لصنّاع الأفلام والأصوات السينمائية الجديدة.
ولفت إلى أن "فيلم العلا" يواصل دعم المواهب المحلية من خلال تقديم جائزتين، الأولى لأفضل فيلم سعودي، والثانية لفيلم من تصويت الجمهور، والتي نتطلع للاحتفال بهاتين الجائزتين في المهرجان.
من جهتها، بينت المدير التنفيذي لفيلم العلا، شارلين جونز أن هناك عدداً من المبادرات الرائدة في المملكة التي تركز على توفير منصة لتطوير ودعم المواهب السينمائية، لافتة إلى أن الشراكة مع مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ، ستعلب دوراً مركزياً في الوصول بصناعة السينما السعودية لمستويات عالمية وإتاحة الفرصة للتعاون الدولي.
جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الثالثة، من المقرر انعقاده في الفترة الواقعة بين 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023 وتستضيفه محافظة جدة.