"عجائب التلال" تحوّل الجبيل الصناعية إلى وجهة شتوية ترفيهية جاذبة

وأوضح مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية "جبين"، بندر السيف، أن المهرجان صُمم ليُقدّم تجربة شاملة للزوار عبر مساحاته الشاسعة، التي تشمل ممشى سياحيًا بطول 1.3 كيلومتر يربط بين مناطق المهرجان المختلفة، وهي 10 مناطق ترفيهية متنوعة، تقدم كل منها تجربة فريدة، أبرزها منطقة "سبيستون" المخصصة لتقديم تجارب ترفيهية استثنائية لجميع أفراد العائلة عبر مجموعة من الأنشطة التفاعلية، و5 مسارح كبيرة تقدم عروضًا استعراضية مبهرة ومتجددة طوال أيام المهرجان، إضافة إلى نحو 80 نشاطًا متنوعًا تُلبي جميع أذواق الزوار.