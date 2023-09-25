مستشفى ظلم العام يحتفل باليوم الوطني الـ 93 ويشارك زوّاره والمنومين "فرحة الوطن"

احتفل مستشفى ظلم العام التابع لتجمع الطائف الصحي، اليوم الإثنين، باليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
جاء ذلك في حفل نظّمه المستشفى، في صالة الاستقبال الرئيسية شارك فيه الموظفون والزوار.
وتمت خلال الاحتفالية، زيارة المرضى المنومين، والالتقاء بالمراجعين، ومشاركتهم فرحتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية.
ووزعت إدارة المستشفى الهدايا على المنومين والمراجعين والموظفين والموظفات، فيما تَضمنت الاحتفالية استعراضًا للمنجزات الصحية، والأعمال الوطنية التي تم عرضها على اللوحات الإعلانية.
وكانت الإضاءة الخضراء، قد زيّنت الواجهة الرئيسية للمستشفى خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني، فيما تم تجميل مداخل وممرات المستشفى بشعارات اليوم الوطني، وعدد من اللوحات التي تستعرض المنجزات الوطنية، وتحمل شعار الوطن.