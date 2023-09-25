مستشفى ظلم العام يحتفل باليوم الوطني الـ 93 ويشارك زوّاره والمنومين "فرحة الوطن"

وكانت الإضاءة الخضراء، قد زيّنت الواجهة الرئيسية للمستشفى خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني، فيما تم تجميل مداخل وممرات المستشفى بشعارات اليوم الوطني، وعدد من اللوحات التي تستعرض المنجزات الوطنية، وتحمل شعار الوطن.