البحرين تُرحِّب بجهود ولي العهد في نجاح عملية تبادُل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

وعبَّرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة الإنسانية الحكيمة نقلة نوعية في إنجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتعزيز الأمن والسلام الدولي، ولاسيما في ظل التقدير العالمي للدبلوماسية السعودية الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وما تتمتع به السعودية من ثقل سياسي واقتصادي وأمني عالمي، ودورها القيادي والمحوري في حل النزاعات الإقليمية والدولية.