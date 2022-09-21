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البحرين تُرحِّب بجهود ولي العهد في نجاح عملية تبادُل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

"الخارجية البحرينية": نأمل أن تشكل هذه المبادرة نقلة نوعية في إنجاح المفاوضات
البحرين تُرحِّب بجهود ولي العهد في نجاح عملية تبادُل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
واس
واس

رحَّبت مملكة البحرين بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في الإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، في إطار عملية تبادُل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وعبَّرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة الإنسانية الحكيمة نقلة نوعية في إنجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتعزيز الأمن والسلام الدولي، ولاسيما في ظل التقدير العالمي للدبلوماسية السعودية الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وما تتمتع به السعودية من ثقل سياسي واقتصادي وأمني عالمي، ودورها القيادي والمحوري في حل النزاعات الإقليمية والدولية.

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