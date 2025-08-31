stc تطلق هوية شركة "sccc by stc" لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الحوسبة السحابية

أعلنت مجموعة stc عن إطلاق شركة "sccc by stc"، الهوية الجديدة للشركة السعودية للحوسبة السحابية "sccc"، المتخصصة في مجال خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة ومعالجة البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتعكس هذه الخطوة التزام stc بدعم التحول الرقمي في المملكة، وتمهيد الطريق لتوطين تقنيات الجيل القادم من حلول الحوسبة السحابية، وتعزيز إمكانات وقدرات المملكة على توفير خدمات متطورة تلبي احتياجات وتطلعات الشركات العالمية.
تم إطلاق الهوية الجديدة للشركة تحت شعار "بُعد جديد للكلاود"، حيث تسعى لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات السحابية العالمية، تشمل توفير خدمات الآلات الافتراضية والتخزين والشبكات وقواعد البيانات، وخدمات الحوسبة، والحاويات السحابية، إلى جانب تطبيقات متنوعة للبرمجيات عبر السوق المحلية في المملكة.
وتؤكد الهوية الجديدة التزام "sccc by stc" بتقديم حلول تقنية مبتكرة تحقق أعلى معايير الجودة والأمان حيث تُدار بأيادٍ وطنية، من خلال فريق عمل سعودي يتمتع بفهم عميق لاحتياجات السوق، ونظام فوترة محلي مطور داخليًا، وسوق SaaS سحابي تم تطويره بالكامل داخل المملكة.
وتسهم "sccc by stc" بتوفير مسارات مهنية نوعية، ونقل المعارف والخبرات إلى المملكة، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لرواد الأعمال في المنطقة، كما تقوم بدور فاعل في تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة وتهيئتها لتوفير أحدث خدمات وحلول التخزين الرقمي للبيانات، وضمان حمايتها وأمنها.
وتقدم "sccc by stc" أكثر من 100 منتج سحابي محلي ضمن نماذج البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS)، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الاحترافية والمُدارة، التي تتم استضافتها بشكل كامل داخل المملكة.
الجدير بالذكر ان الشركة تأسست في العام 2022 وتقدم خدماتها السحابية للمئات من العملاء في الجهات الحكومية والخاصة بقطاعات حيوية مختلفة.
كما تلتزم الشركة بالامتثال الكامل للوائح والأنظمة المعتمدة، وتوفر خدماتها ضمن بيئة رقمية متكاملة ترتبط مباشرة بمنظومة stc، وتتم معالجة جميع هذه الخدمات عبر خوادم ومراكز بيانات محلية لضمان أعلى مستويات الموثوقية، وتعزيز مستويات الأداء والأمان والقدرة التنافسية.