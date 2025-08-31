stc تطلق هوية شركة "sccc by stc" لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الحوسبة السحابية

تم إطلاق الهوية الجديدة للشركة تحت شعار "بُعد جديد للكلاود"، حيث تسعى لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات السحابية العالمية، تشمل توفير خدمات الآلات الافتراضية والتخزين والشبكات وقواعد البيانات، وخدمات الحوسبة، والحاويات السحابية، إلى جانب تطبيقات متنوعة للبرمجيات عبر السوق المحلية في المملكة.