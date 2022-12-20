مستشفى سلوى العام يتعامل مع 5 آلاف مراجع خلال فعاليات كأس العالم

كشف نائب الرئيس للتميز الإكلينيكي وقائد الجاهزية في تجمع الشرقية الصحي، الدكتور مبارك الملحم، أن عدد المراجعين في مستشفى سلوى العام، والمركز الصحي، والعيادات الخارجية التابعين لتجمع الشرقية الصحي، منذ انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022م في دولة قطر الشقيقة حتى اختتام البطولة يوم الأحد الماضي؛ بلغ أكثر من 5000 مراجع.