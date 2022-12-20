مستشفى سلوى العام يتعامل مع 5 آلاف مراجع خلال فعاليات كأس العالم

كشف نائب الرئيس للتميز الإكلينيكي وقائد الجاهزية في تجمع الشرقية الصحي، الدكتور مبارك الملحم، أن عدد المراجعين في مستشفى سلوى العام، والمركز الصحي، والعيادات الخارجية التابعين لتجمع الشرقية الصحي، منذ انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022م في دولة قطر الشقيقة حتى اختتام البطولة يوم الأحد الماضي؛ بلغ أكثر من 5000 مراجع.
وأضاف "الملحم" أن الحالات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة دون تسجيل أي حالات خطرة، ولله الحمد.
وأكّد أن المرضى راجعوا مختلف العيادات، التي كانت مجهّزة بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة طبية متكاملة.
وقال: إن "المستشفى عمل على رصد ومتابعة كافة الحالات بمختلف تصنيفاتها، إضافة إلى تطبيق برنامج الجودة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام وعيادات المستشفى والمركز الصحي، بما يضمن تقديم سبل الراحة وأفضل الخدمات لجميع المرضى والمراجعين".
كما أشار نائب الرئيس للتميز الإكلينيكي وقائد الجاهزية في تجمع الشرقية الصحي، إلى أن المركز الصحي عمل على مدار 24 ساعة، وذلك بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر الشقيقة.
وأشاد بالتعاون بين تجمع الشرقية الصحي، وتجمع الأحساء الصحي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، من خلال مركز القيادة والتحكم بالمنطقة الشرقية، بإشراف وتوجيه من وزارة الصحة، والصحة القابضة، وكافة الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة من أجل صحة وسلامة المشجعين والجماهير العابرين.
كما أشاد أيضًا بتميز جميع العاملين بالمستشفى والمركز والتجمع، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين بكل مهنية، معربًا عن شكره لكل الجهود التي بذلت من جميع المشاركين بالمهمة وفخره واعتزازه بالجميع.
ونوه "الملحم" إلى متابعة واهتمام الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي، ودعمه المتواصل لإنجاح المهمة، والجاهزية العالية، بالإضافة لكافة الخدمات الصحية، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتحسين جودة العمل بإشراف مباشر.