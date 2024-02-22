ندوة الشباب الإسلامي: قيادة المملكة تحرص على أمن شعبها وسلامته ورقيه وإسعاده

هنأت "الندوة العالمية للشباب الإسلامي , قيادة المملكة العربية السعودية, وشعبها, بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق (22) فبراير من كل عام.
وأكدت أن المتأمل للحقبة الزمنية للمملكة منذ يوم تأسيسها إلى زمن النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها اليوم، يدرك حجم ما تقدمه القيادة الرشيدة لهذه البلاد وشعبها الأبي, وحرصها على أمنه وسلامته ورقيه وإسعاده بكل ما في وسعها من جهد وطاقة.
ونوهت بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على تلاحم الشعب السعودي والتأكيد على ريادة المملكة والحفاظ على مقدراتها , والمضي قدمًا في استكمال أطوارها الحضارية.