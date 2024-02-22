ندوة الشباب الإسلامي: قيادة المملكة تحرص على أمن شعبها وسلامته ورقيه وإسعاده

وأكدت أن المتأمل للحقبة الزمنية للمملكة منذ يوم تأسيسها إلى زمن النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها اليوم، يدرك حجم ما تقدمه القيادة الرشيدة لهذه البلاد وشعبها الأبي, وحرصها على أمنه وسلامته ورقيه وإسعاده بكل ما في وسعها من جهد وطاقة.