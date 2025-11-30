10 فرصٍ عقاريةٍ نوعيةٍ في شرق الرياض عبر مزاد "صفوة الشرق" الإلكتروني

تُعلن "جنات العقارية"، بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "صفوة الشرق – الرياض" الإلكتروني، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 7 ديسمبر 2025م، وحتى يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025م، من خلال منصة "مباشر" للمزادات الإلكترونية.