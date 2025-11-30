10 فرصٍ عقاريةٍ نوعيةٍ في شرق الرياض عبر مزاد "صفوة الشرق" الإلكتروني

تُعلن "جنات العقارية"، بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "صفوة الشرق – الرياض" الإلكتروني، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 7 ديسمبر 2025م، وحتى يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025م، من خلال منصة "مباشر" للمزادات الإلكترونية.
ويطرح المزاد 10 عقارات سكنية وتجارية تقع في شرق مدينة الرياض، ضمن مواقع استراتيجية داخل النطاق الحضاري؛ ما يجعلها فرصًا عقاريةً واعدة تلبي تطلعات المستثمرين والباحثين عن التملك في العاصمة.
وتتنوع العقارات المطروحة بين أراضٍ سكنية وتجارية، من ضمنها عمارة سكنية تجارية حديثة البناء مؤجرة بالكامل بعقد طويل المدى (شيك واحد) في مناطق تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا؛ مما يعزز جدوى الاستثمار في شرق الرياض، ويجعلها إحدى أكثر الوجهات العقارية جذبًا للنمو والتطور.
وتقع العقارات بالقرب من شبكات الطرق الحيوية والمرافق الخدمية؛ ما يمنحها قيمة سوقية عالية وقابلة للتطوير طويل الأجل، وبما يواكب توجهات التنمية في مدينة الرياض.
كما يتيح المزاد للمشاركين استعراض جميع تفاصيل العقارات—من المواقع والمساحات والاشتراطات — عبر منصة مباشر للمزادات التي توفر بيئة إلكترونية موثوقة تُسهِّل إتمام عمليات المزايدة الإلكترونية بكل شفافية دون الحاجة للحضور، ووفق ضوابط "إنفاذ".
ويُعد مزاد "صفوة الشرق – الرياض" فرصةً جاذبة للمستثمرين والمهتمين الباحثين عن عقارات نوعية داخل العاصمة. كما ترحِّب "جنات العقارية " بتلقّي استفسارات الراغبين عبر المنصة الإلكترونية المخصّصة للتسجيل والاطلاع على التفاصيل.