"تجمُّع مكة الصحي" يلقي الضوء على الأمراض الأكثر شيوعاً في موسم الحج

وأوضح تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أن المؤتمر يهدف إلى إبراز جهود المملكة في إدارة موسم الحج، حيث يركز المؤتمر الذي يمتد إلى مدى يومين، على استعراض الجهود المبذولة من وزارة الصحة وتجمُّع مكة المكرّمة الصحي، واستعراض أوجه التعاون مع جميع الجهات المشاركة في إنجاح موسم حج هذا العام.