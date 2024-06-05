"تجمُّع مكة الصحي" يلقي الضوء على الأمراض الأكثر شيوعاً في موسم الحج

"تجمُّع مكة الصحي" يلقي الضوء على الأمراض الأكثر شيوعاً في موسم الحج
ينظّم تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، مؤتمر الحج 1445هـ، تحت رعاية وكيل وزارة الصحة للصحة العامة رئيس لجان الحج التحضيرية الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار؛ لمناقشة الأمراض والتحديات الأكثر شيوعاً في موسم الحج".
ينطلق المعرض المصاحب تحت شعار "رؤى وطنية لرعاية عالمية الأثر" خلال الفترة من 2 - 3 ذي الحجة المقبل، بمسرح الشيخ صالح كامل بالغرفة التجارية بمكة المكرّمة.
وأوضح تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أن المؤتمر يهدف إلى إبراز جهود المملكة في إدارة موسم الحج، حيث يركز المؤتمر الذي يمتد إلى مدى يومين، على استعراض الجهود المبذولة من وزارة الصحة وتجمُّع مكة المكرّمة الصحي، واستعراض أوجه التعاون مع جميع الجهات المشاركة في إنجاح موسم حج هذا العام.
وأشار إلى أن المؤتمر يسعى لإبراز الانجازات والجهود والخدمات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن، والزيادة المعرفية للممارسين الصحيين المشاركين بموسم الحج من خلال توفير منصة لمناقشة الوقاية والتشخيص والعلاج من الأمراض الأكثر شيوعاً التي تؤثر في ضيوف الرحمن، إضافة إلى تعزيز وتشجيع التعاون بين تجمُّع مكة الصحي وجميع الجهات المساهمة في إنجاح موسم الحج.
وأكّد التجمُّع، أن أنشطة المؤتمر تتضمن جلسة حوارية للخدمات المقدَّمة في موسم حج 1445هـ، واستعراض الأمراض الشائعة في الحج.
وقال: يُتوقع أن يحقّق المؤتمر نتائج مرضية في إبراز جهود وزارة الصحة وتجمُّع مكة المكرّمة الصحي في إدارة حج عام 1445هـ، وإيجاد فهمٍ شاملٍ للتحديات والحلول الصحية المرتبطة بالحج، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة في إدارة الصحة خلال الحج، علاوة على تحسين المعرفة والمهارات بين الممارسين الصحيين المشاركين في المؤتمر، وتطوير خريطة طريق للمبادرات الصحية المستقبلية وفقاً لرؤية السعودية 2030.