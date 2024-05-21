نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه في مقر سفارة طهران

قدّم نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرياض، واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهم -رحمهم الله-.