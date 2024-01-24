خلال 2023.. 26 ألف مزرعة بالمدينة المنوّرة أنتجت 97.9 مليون كجم تمور

وأضاف أن محجر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي خلال عام 2023م، أصدر أذونات لــ 2052 إرسالية تمور، بحجمٍ يتجاوز 41.5 مليون كجم، استقبلتها أكثر من 63 دولة حول العالم تستورد تمور المدينة المنوّرة من ضمنها: إنجلترا، وإندونيسيا، والصين، وتركيا، وجزر القمر، والأردن، وأوغندا، وماليزيا، وغيرها.