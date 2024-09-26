"كتاب الرياض" يطلق فعالياته.. وزواره يتوافدون عليه منذ الدقائق الأولى لافتتاحه

وتتيح الشاشات التعريفية لزوار المعرض التعرف على دور النشر أو الكتب، التي يريدونها، ومن الممكن أن يستعين الزائر بالموظف، الذي خصصته الهيئة لكل شاشة تعريفية في عملية البحث، أو من الممكن أن يعتمد على نفسه بمسح "كيو آ" أعلى الشاشة، والبحث بنفسه من خلال هاتفه عن دور النشر أو الكتب التي يريدونها.