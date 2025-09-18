"نجم" و "علم" توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز الأنظمة التقنية وتبادل البيانات في قطاع التأمين

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نجم لخدمات التأمين، الأستاذ عبد الله عبدالرحمن الخلف : تجسد هذه الاتفاقية التزام شركة نجم بدعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، من خلال شراكات وطنية استراتيجية مع مؤسسات رائدة مثل شركة علم. موضحًا أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز جهود نجم في التوسع في تطبيق حلول رقمية مبتكرة تسهم في حماية البيانات وتعزيز كفاءة العمليات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمستفيدين.