"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يعقد اجتماعًا لمناقشة أهم تطورات الاقتصادين الوطني والدولي

كما استعرض المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حيال تقرير أداء الأجهزة الحكومية للربع الثاني من العام الجاري، واشتمل على الأداء العام لمؤشرات أداء الأجهزة العامة بنهاية الربع الثاني من العام (2022م)، ونتائج مؤشرات الالتزام المسندة على الجهات، والأداء العام لمبادرات رؤية المملكة العربية السعودية (2030).