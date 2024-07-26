"البكر": مشاركة المملكة في "باريس 2024" جزء من جهود بناء مستقبل مميز للقطاع الرياضي

وأشار إلى أن برنامج جودة الحياة أطلق العديد من المبادرات الخاصة بتطوير القطاع الرياضي، التي نفذتها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومنها برنامج تطوير رياضيي النخبة، الذي درّب ومكن اللاعبين السعوديين المشاركين في أولمبياد باريس، إضافة إلى مبادرات تُعنى بدعم وتمكين المرأة للإسهام في منظومة الرياضة، ودورة الألعاب السعودية، وبناء الأكاديميات الرياضية، ومنها إنشاء أكاديمية مهد، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي نُفذت ومازلت منذ إطلاق البرنامج في 2018م.