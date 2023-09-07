طوارئ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يعيد "أربعيني" توقف قلبه لأكثر من "10" دقائق إلى الحياة

وقال د. ناصر العيسى استشاري طب الطوارئ ورئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريض أسعف إلى الطوارئ بعد أن داهمته آلام حادة في الصدر والظهر، مع صعوبة في التنفس وشعور مفاجئ بالدوار والارهاق، وفي لحظة استقباله توقف قلبه عن العمل، فنقل على وجه السرعة إلى غرفة الانعاش القلبي الرئوي، وتم انعاشه بالصدمات الكهربائية، فعاد القلب للنبض مجدداً بعد "10" دقائق من الإنعاش المستمر، وعقب استقرار حالته تم تخطيط القلب وتحليل الانزيمات، فبينت النتائج وجود جلطة قلبية حادة، واتخذ الفريق الطبي الإجراءات اللازمة مع الحالة بتكثيف العلاج عبر الأدوية المضادة للتخثر ومميعات الدم، وبموازاة ذلك تم التواصل مع استشاري القلب وتجهيز غرفة القسطرة التي نقل إليها المريض خلال أقل من "30" دقيقة، وأظهرت القسطرة وجود انسدادات فتمت إزالة الجلطة وتركيب دعامتين، وإعادة التروية الدموية للقلب بصورة طبيعية، ونقل بعدها إلى الرعاية المركزة القلبية بحالة مستقرة، وفي اليوم التالي تم تحرير المريض من جهاز التنفس، فبدأ مباشرة بالحديث والحركة وغادر المستشفى بعد أن أمضى "5" أيام من الرعاية الصحية الحثيثة وهو بحالة صحية جيدة.