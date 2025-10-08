في ختام ملتقى أبحاث الإعاقة.. الأمير سلطان بن سلمان يعلن رعاية خادم الحرمين للمؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل

ملتقى علمي لتعزيز البحث والابتكار

أقيم الملتقى برعاية كريمة من الأمير سلطان بن سلمان، واستضافته جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، تحت شعار: "نبحث اليوم.. لنتمكن غدًا". وهدف إلى تطوير البحث العلمي في مجال الإعاقة، وتسليط الضوء على المستجدات التقنية، وتحفيز التعاون بين الباحثين لدعم الابتكار وتحسين جودة حياة ذوي الإعاقة.