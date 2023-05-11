متحدث "العملية السياسية" بالسودان عن محادثات جدة: اقتربنا من اتفاق لوقف القتال

ولدى سؤاله عن "الضمانات" لاستمرار وقف إطلاق النار الذي قد ينجم عن محادثات جدة، وعدم انهياره مثل الهدن التي سبقته، قال: "الضمانات خليط من عدد من الأشياء. أولا وجود الرغبة اللازمة لدى قادة الجيش والدعم السريع لإيجاد حل سلمي، وأرى أن خوضهما مباحثات جدة دليل على رغبتهما في ذلك".