20 ألف عضو في بوابة هاوي.. تحكي ملامح بناء قطاع الهوايات في المملكة

تساهم البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، في إلهام الأشخاص لاستثمار قدراتهم واكتشاف شغفهم من خلال ممارسة هوايات جديدة، أو الانضمام إلى أندية قائمة، وقطعت البوابة شوطًا متقدّمًا على صعيد الوصول إلى الجمهور وتوعيتهم بأهمية الهوايات؛ لما لها من إيجابيات على أفراد المجتمع في المملكة من مواطنين ومقيمين، وتعزز روح التعاون والمشاركة بينهم؛ حيث وصل عدد الأعضاء المسجلين إلى أكثر من 20 ألفًا من الجنسين بمختلف شرائحهم العمرية، في دلالة واضحة على ما يحظى به قطاع الهوايات في المملكة من اهتمام ودعم من أعلى المستويات.