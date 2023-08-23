20 ألف عضو في بوابة هاوي.. تحكي ملامح بناء قطاع الهوايات في المملكة

تساهم البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، في إلهام الأشخاص لاستثمار قدراتهم واكتشاف شغفهم من خلال ممارسة هوايات جديدة، أو الانضمام إلى أندية قائمة، وقطعت البوابة شوطًا متقدّمًا على صعيد الوصول إلى الجمهور وتوعيتهم بأهمية الهوايات؛ لما لها من إيجابيات على أفراد المجتمع في المملكة من مواطنين ومقيمين، وتعزز روح التعاون والمشاركة بينهم؛ حيث وصل عدد الأعضاء المسجلين إلى أكثر من 20 ألفًا من الجنسين بمختلف شرائحهم العمرية، في دلالة واضحة على ما يحظى به قطاع الهوايات في المملكة من اهتمام ودعم من أعلى المستويات.
في الوقت نفسه تتبنّى بوابة هاوي الحملة الوطنية للتوعية بالهوايات "عندك هواية.. عندك سالفة" التوعوية، التي تم إطلاقها في العاشر من أغسطس الجاري، ومن المقرّر أن تستمرّ حتى الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وسجلت معدلات قياسية حتى اليوم من ناحية التفاعل، سواء من عدة شخصيات مهمة والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، أو الجماهير بشكل عام، على مختلف شرائحهم العمرية، كذلك الجهات المشاركة التي تخطّت حاجز 100 جهة من القطاعين العام والخاص.
وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية ممارسة الهوايات وتشجيع الأفراد على اكتشاف هواياتهم الشخصية؛ سعيًا للوصول، ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة، إلى ما يزيد على 6 آلاف نادي هواة على مستوى المملكة بحلول 2030.
ولأن حيرة الشخص في تحديد هوايته أو عدم قدرته على تحديدها احتمالان واردان؛ فقد وضعتهما البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" في الاعتبار، وأتاحت للأشخاص إمكانية التعرف على هوايته من خلال اختبار "اكتشف هوايتك" المتاحة على الموقع الإلكتروني للبوابة؛ لمساعدة الأشخاص على معرفة الهوايات المناسبة لهم بطريقة تفاعلية تتضمّن أسئلة وأجوبة، وبناء على البيانات المُدخلة للشخص يجري تحديد الهواية الملائمة لاهتماماته. والبوابة الوطنية للهوايات هي مبادرة من مبادرات برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج "رؤية 2030"، التي أطلقها البرنامج للإسهام في تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة، وإيجاد بيئة مُمَكِّنة وحاضنة للهواة من الجنسين، وتقديم كل ما يمكّنهم من ممارسة هواياتهم بشكل نظامي، والتوعية المستمرّة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها لتحفيز الأفكار الإبداعية والأنشطة المجتمعية.
وبفضل بوابة هاوي يتمكّن محبّو الهوايات من التواصل بعضهم مع البعض، وتبادل الخبرات والأفكار، والمشاركة في فعاليات مختلفة؛ وبذلك يساهمون في تطوير هذا القطاع الذي بدأ رسميًّا عندما تم تأسيس بوابة هاوي أواخر العام الميلادي الماضي 2022 كمبادرة جديدة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة في رؤية السعودية 2030، وتسعى البوابة إلى زيادة الوعي بأهمية الهوايات، وتشجيع الأفراد على ممارستها.
تهدف البوابة إلى تعريف الجمهور بمختلف أنواع الهوايات وفوائدها، كما تقدِّم، عبر موقعها الرسمي، معلومات ونصائح حول كيفية اختيار الهواية المناسبة وكيفية البدء بها، ويمكن للهواة التواصل مع الآخرين ومشاركة تجاربهم وآرائهم حول الهوايات المختلفة.
عند دخولك إلى موقع بوابة هاوي على الإنترنت، يمكنك الاستفادة من البحث الشامل عن الهوايات المختلفة التي قد تكون مهتمًّا بها، سواء أكنتَ تبحث عن الرسم أو اللعبة، أو إعادة تدوير الأشياء القديمة، فإن البوابة ستقدم لك الدعم الكافي لممارسة الهواية.