خبير تركي: المملكة قريبة للغاية لتكون مركزًا كبيرًا للسياحة الصحية بالمنطقة

ومع وجود العديد من المعالم السياحية الشهيرة التي يتم بناؤها في المملكة العربية السعودية، قال إنه من المهم أن تشتمل هذه المراكز الثقافية على أحدث المراكز الطبية حتى يتمكن الزوار من الاستفادة من أفضل الرعاية الصحية والإجراءات أثناء زيارة هذه الرموز الثقافية.