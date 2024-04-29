خبير تركي: المملكة قريبة للغاية لتكون مركزًا كبيرًا للسياحة الصحية بالمنطقة

أكد أونور أكاي، الرئيس التنفيذي لشركة "دينتا كاي" في تركيا أن المملكة العربية السعودية قادرة على منافسة الدول الكبرى لتكون مؤهلة كمركز عالمي للسياحة الصحية.
كان السيد أونور أكاي قد افتتح على هامش فعاليات ملتقى مستقبل السياحة الصحية في الرياض مركزًا صحيًا كبيرًا في علاج الأسنان، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك كل الأساسيات اللازمة لتحقيق مركز مماثل.
ومع وجود العديد من المعالم السياحية الشهيرة التي يتم بناؤها في المملكة العربية السعودية، قال إنه من المهم أن تشتمل هذه المراكز الثقافية على أحدث المراكز الطبية حتى يتمكن الزوار من الاستفادة من أفضل الرعاية الصحية والإجراءات أثناء زيارة هذه الرموز الثقافية.
لافتًا إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن يكون أول مشروع لنا خارج تركيا هو المملكة العربية السعودية، لأننا نريد أن نكون شريكًا رئيسيًا هنا في تطوير هذه المنطقة المهمة.
وكان الملتقى الصحي قد افتتح أمس في الرياض ويقام خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري، ويتضمن المبادرات المهمة لإبراز وجه المملكة الحضاري وتسليط الضـوء على ما تتمتع به من تطور هائل في تقديم الخدمات الطبية.
ويضكم الملتقى جلسات وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى برنامج المشتركين الدوليين المدعوين وجلسات الأعمال التي تُركز على ترويـج المشـاريع الكبـرى فـي قطاعـات السـياحة والاستشفاء والرعايـة الصحية وتوفر الخيارات والوجھات لراغبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم عبر مجموعة منتقاة من مقدمي الحلول والخدمات.
ويعد الملتقى وجهة لصناعة السياحة الصحية.