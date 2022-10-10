"وفد الشورى" يشارك في أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي برواندا

‏‎وأكدت الدكتورة الأحمدي على أهمية مشاركة مجلس الشورى في هذه المحافل البرلمانية الدولية والحراك الفاعل خلالها في إطار نشاط الدبلوماسية البرلمانية الذي يمارسه المجلس لتعزيز دور المملكة الريادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لتعزيز تضافر الجهود، ودعم مبادئ الشرعية الدولية بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء حول العالم في مواجهة الأزمات العالمية والحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الدولي.