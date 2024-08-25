مجلس الصحة الخليجي يواصل حملته التوعوية حول اضطراب الألعاب الإلكترونية

كما قدّم المجلس مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة اللاعبين أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية، بما في ذلك تعديل الجلسة من وقت لآخر أثناء اللعب لتقليل آلام الظهر والرقبة، وزيادة التركيز والأداء العالي، وتقليل إجهاد العضلات والمفاصل، وحماية العين من الإجهاد، وتحسين عملية التنفس والهضم، وممارسة تمارين الإطالة مثل: إطالة الرقبة والكتفين لتخفيف التوتر، وتحسين التركيز، وإطالة اليدين والمعصمين للمرونة، وتقليل الألم وإطالة الظهر لتحسين الوضعية والراحة، وحماية العين من الإجهاد المتعب بوقف اللعب كل 20 دقيقة، والتركيز على عنصر يبعد 20 قدمًا (ما يقارب 6 أمتار) لمدة 20 ثانية.