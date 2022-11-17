المفتي: إعلان ولي العهد تكفُّلَ المملكة بترميم "جاكرتا الإسلامي" من مآثر البلاد

أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد تعرض أجزاء كبيرة من المركز لحادث حريق، من مآثر هذه البلاد المباركة وعطاءاته الخيرة التي تقدّمها للمسلمين بالعالم؛ إيمانًا بمكانتها وتماشيًا مع رسالتها السامية.