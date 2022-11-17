المفتي: إعلان ولي العهد تكفُّلَ المملكة بترميم "جاكرتا الإسلامي" من مآثر البلاد

أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد تعرض أجزاء كبيرة من المركز لحادث حريق، من مآثر هذه البلاد المباركة وعطاءاته الخيرة التي تقدّمها للمسلمين بالعالم؛ إيمانًا بمكانتها وتماشيًا مع رسالتها السامية.
وقال سماحته: إن المملكة منذ نشأتها دأبت على الاهتمام والعناية بعمارة المساجد والمراكز الإسلامية، سواء في المملكة أو العالم لنشر صحيح الإسلام وترسيخ قيمه السمحة في نفوس الناس عبر مسيرة وتاريخ حافل بالعطاء لدعم بيوت الله في دول العالم.
ونوّه بحرص سمو ولي العهد الشخصي، واهتمامه بالمراكز الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة كافة؛ لما لها من دور كبير في تربية الأجيال الناشئة، ونشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال؛ مثنيًا على الدور الفاعل الذي يقوم به سموه في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للتطرف والكراهية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وسدده.
وأوضح سماحة المفتي أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تقوم بجهود كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم العون والمساعدة للدول الإسلامية وإعمار الجوامع والمساجد والمراكز والأكاديميات والمدارس الإسلامية في أنحاء المعمورة؛ اتساقًا مع رسالتها السامية في الحفاظ على الهوية الإسلامية وإعانة المسلمين على أداء شعائر العبادة في أجواء إيمانية.
وسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، كل خير؛ على ما يقدمانه من دعم ومساندة لأشقائهم في العالم، كما سأل الله أن يُنعم على هذه البلاد المباركة بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.