مشروع "AirEco" بجامعة الملك خالد يحصد ميدالية ذهبية وأربع جوائز بمعرض الاختراعات بإندونيسيا

وفي التفاصيل، يمتاز مشروع "AirEco" بقدرته الفائقة على اكتشاف وتحديد مواقع الكائنات الحية التي سقطت في المنحدرات الجبلية العالية، والتي يتعذر العثور عليها بسهولة بسبب الطبيعة الجبلية الصعبة، ويجمع الجهاز بين تقنيات الاكتشاف والذكاء الاصطناعي ليكون دعمًا قويًا لفرق الإنقاذ، مع تقديم العديد من المهام والوظائف بعد تحديد الموقع.