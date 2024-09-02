مشروع "AirEco" بجامعة الملك خالد يحصد ميدالية ذهبية وأربع جوائز بمعرض الاختراعات بإندونيسيا

حقق مشروع AirEco للأستاذة رفيف بنت عائض الشهراني أحد المشروعات المحتضنة بوكالة جامعة الملك خالد للأعمال والشراكة المجتمعية ممثلة بمركز ريادة الأعمال الميدالية الذهبية في "معرض يوم المخترعين في إندونيسيا IID 2024"، بالإضافة إلى أربع جوائز من تايوان، ورومانيا، وهونج كونج، وتايلاند.
وفي التفاصيل، يمتاز مشروع "AirEco" بقدرته الفائقة على اكتشاف وتحديد مواقع الكائنات الحية التي سقطت في المنحدرات الجبلية العالية، والتي يتعذر العثور عليها بسهولة بسبب الطبيعة الجبلية الصعبة، ويجمع الجهاز بين تقنيات الاكتشاف والذكاء الاصطناعي ليكون دعمًا قويًا لفرق الإنقاذ، مع تقديم العديد من المهام والوظائف بعد تحديد الموقع.
ومن جهة أخرى، أوضح مدير مركز ريادة الأعمال بالجامعة الدكتور ماجد آل عظيمان أن مشاركة الجامعة كان لها مكانتها العلمية والتنافسية من بين الابتكارات العالمية المشاركة والتي أبرزت دور الجامعة في الابتكار وريادة الأعمال وتمثيل الوطن في المحافل الدولية.
وأكد "آل عظيمان" حرص الجامعة على دعم أصحاب الأفكار والابتكارات، والإسهام في التوعية وتغيير مفهوم ريادة الأعمال، وإبراز قصص نجاح مشروعات المحتضنة بمركز ريادة الأعمال بالجامعة، وخلق فرص عمل جديدة مقدمًا تهانيه للأستاذة رفيف الشهراني.