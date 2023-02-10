بدعم حكومي.. حكاية 8 قرون تُتوَّج غدًا في مهرجان البُن السعودي بجازان

وبدأت حكاية شجرة "البُن" في "جبال جازان" منذ 8 قرون، وانتشرت في 6 محافظات جبلية، وباتت متأصلة منذ ذلك الوقت حتى اليوم، وتوارثها الأهالي أبًا عن جد، وجيلاً بعد جيل، وصولاً لجيلنا الحالي الذي يشارك في جَني وعرض "البُن" باعتباره من أجود أنواع المحاصيل الزراعية في المنطقة.