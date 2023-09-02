محليات

حرس الحدود بعسير يطيح بـ 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم حشيش

استكمال الإجراءات وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بعسير يطيح بـ 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم حشيش

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على(4) مخالفين لنظام أمن الحدود ، لتهريبهم (37) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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