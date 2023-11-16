اختتام اجتماع الطاولة المستديرة مع دول الكاريكوم في الرياض

اختُتِم اجتماع الطاولة المستديرة مع دول الكاريكوم في الرياض، وقام المشاركون في الاجتماع بالتقاط الصور التذكارية.
ويأتي انعقاد القمة السعودية مع دول الكاريكوم غدًا، في مدينة الرياض؛ حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على تعزيز العلاقات ودفعها قدمًا، وتقديرًا من الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعكس التزامها بتأسيس شراكة استراتيجية مستقبلية طموحة مع المملكة، بناءً على القيم والمصالح المشتركة.
وتؤكد المملكة حرصها على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول منطقة الكاريبي؛ لدور الرابطة المهم في تعزيز التعاون الإقليمي، ودفع العمل الجماعي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل التجارة، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، وغيرها، كما شاركت المملكة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول الكاريكوم الذي عُقِد سبتمبر الماضي في نيويورك؛ لإقامة شراكة بين الكيانين الإقليميين.
واستمرارًا للعمل الاقتصادي المشترك، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الكاريبية في 2023، نحو 203.177.045 ريالًا سعوديًا، حيث سجلت قيمة الصادرات السلعية 102.336.261، منها (لدائن ومصنوعاتها، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها، شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية، نحاس ومصنوعاته، ألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل)، فيما سجلت قيمة الواردات السلعية 100.840.784 ريالًا سعوديًا، واشتملت على: (أجهزة طبية وبصرية وتصويرية، منتجات الصيدلة، أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، كتب، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها).