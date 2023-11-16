اختتام اجتماع الطاولة المستديرة مع دول الكاريكوم في الرياض

واستمرارًا للعمل الاقتصادي المشترك، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الكاريبية في 2023، نحو 203.177.045 ريالًا سعوديًا، حيث سجلت قيمة الصادرات السلعية 102.336.261، منها (لدائن ومصنوعاتها، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها، شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية، نحاس ومصنوعاته، ألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل)، فيما سجلت قيمة الواردات السلعية 100.840.784 ريالًا سعوديًا، واشتملت على: (أجهزة طبية وبصرية وتصويرية، منتجات الصيدلة، أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، كتب، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها).