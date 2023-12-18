تملّك سيارات مرسيدس-بنز بدفع نصف المبلغ الآن والنصف الثاني بعد عامين

وإيماناً منا بأن تميّزنا بها هو سر العلاقة المستدامة وكسب ثقة عملائنا الكرام، واستمراراً لنهجنا في إيجاد خيارات تمويلية مميزة ترتقي لتطلعات عملائنا قمنا بعقد عدد من الشراكات مع جهات تمويلية وعلى ضوئها تم تقديم عرض 50% دفعة أولى و50% بعد سنتين، ويستطيع كافة الراغبين الاطلاع والتعرّف أكثر على العروض والمزايا التي يضمها عبر زيارة فروعنا المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وسوف يكون مستشارو المبيعات سعداء ومرحبين بالإجابة على كافة الاستفسارات وتقديم الخدمة المطلوبة من العميل.