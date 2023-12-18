تملّك سيارات مرسيدس-بنز بدفع نصف المبلغ الآن والنصف الثاني بعد عامين

في إطار استراتيجية شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في المملكة في تقديم أفضل الخدمات والخيارات أمام عملائها الراغبين في تملّك سيارات مرسيدس-بنز الرائعة، كشفت الشركة مؤخراً عن شراكتها مع عدد من البنوك لتقديم حلول تمويلية مميزة أمام العملاء، فقد أعلنت الشركة عن عرضها المميز 50% دفعة أولى و50% دفعة ثانية بعد سنتين بدون هامش ربح، حيث سيتم تقديم هذا العرض بالتعاون مع بنك الإنماء وبنك الرياض وبنك الإمارات دبي الوطني.
وأوضح رئيس إدارة التسويق والتطوير بشركة الجفالي للسيارات السيد باسم ولي بأن تقديم مثل هذا العرض التمويلي المميز يعكس حرص الشركة على إبرام شراكات مع جهات تمويلية بهدف تقديم أفضل الخيارات أمام العملاء، وأضاف قائلاً: نضع خدمة عملائنا في رأس هرم أولوياتنا ونخصص الجزء الأكبر من خططنا واستراتيجيتنا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم في مختلف نقاط التعامل؛ بداية من مرحلة الاختيار والشراء إلى خدمات ما بعد البيع التي تشمل مراكز الصيانة وقطع الغيار التي نعمل على الاستثمار فيها بشكل كبير.
وإيماناً منا بأن تميّزنا بها هو سر العلاقة المستدامة وكسب ثقة عملائنا الكرام، واستمراراً لنهجنا في إيجاد خيارات تمويلية مميزة ترتقي لتطلعات عملائنا قمنا بعقد عدد من الشراكات مع جهات تمويلية وعلى ضوئها تم تقديم عرض 50% دفعة أولى و50% بعد سنتين، ويستطيع كافة الراغبين الاطلاع والتعرّف أكثر على العروض والمزايا التي يضمها عبر زيارة فروعنا المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وسوف يكون مستشارو المبيعات سعداء ومرحبين بالإجابة على كافة الاستفسارات وتقديم الخدمة المطلوبة من العميل.