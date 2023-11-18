صفحة "العِلم" على "فيسبوك" تكشف تناقضات "ميتا"

وأكدت "العِلم" في تصريح إلى "سبق" أن شركة "ميتا" لا تمتلك أدنى معايير المهنية، ولا تدعم الحريات كما تدَّعي ويدَّعي مؤسسوها، كما أن موقفها تجاه صفحة "العِلم" على فيسبوك يكشف التناقضات لدى "ميتا"؛ كونها لا تقبل طرحًا ينقد الممارسات الإسرائيلية، بينما في المقابل نجد الكثير من المحتوى الناقد لأي رد فعل فلسطيني.