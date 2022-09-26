بين قصة المقعد وواقعة فتاة الأفلاج.. "السليمان": مخطئ من يظن أن القانون لا يحاسب الأنثى

واقعة فتاة الأفلاج

وفي مقاله "لأنها فتاة!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "قبضت شرطة الأفلاج على شابين ظهرا في مقطع وهما يعتديان على فتاة في مكان عام. المقطع في بدايته صور ردة فعل للفتاة لفعل بدر من الشابين عند مرورهما بجانبها ليعود أحدهما ويهوي بيده على رأسها في منظر يكشف انعدام مروءة وسوء أدب وإخلالاً بالقانون!.. فمهما حصل لا يملك أي شخص أن ينتصر لنفسه ظالماً أو مظلوماً بالاعتداء على الآخرين والقانون يعاقب من يفعلون ذلك، كما أن من المروءة ألا يعتدي الرجل على المرأة ولا تعتدي المرأة على الرجل، وبشكل عام لا يعتدي أحد على أحد، ومن كان له حق فليلجأ لجهات تطبيق القانون للاقتصاص له حتى لا يتحول المجتمع إلى غابة تسودها الفوضى ويأكل فيها القوي الضعيف!".