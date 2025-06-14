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"رئاسة الشؤون الدينية" تُعلن إقامة الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية في المسجد النبوي
تهدف إلى تعزيز حفظ القرآن الكريم وربط الدارسين بالمتون العلمية الشرعية ضمن بيئة تعليمية إيمانية
أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم, عن إقامة الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية في المسجد النبوي، وذلك حضوريًا وعن بُعد، للرجال والنساء، بدءًا من 11 / 1 وحتى 6 / 2 / 1447 هـ.
وتشتمل الدورة على عدد من الأقسام، تشمل: التلقين، الحفظ، المراجعة، الإجازات، وبرامج مخصصة لذوي الإعاقة، وتهدف إلى تعزيز حفظ القرآن الكريم، وربط الدارسين بالمتون العلمية الشرعية، ضمن بيئة تعليمية إيمانية في رحاب المسجد النبوي.
وتقام الدورة على فترتين؛ صباحية من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 8:20 صباحًا، ومسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.
ودعت الرئاسة الراغبين في التسجيل إلى زيارة الرابط .