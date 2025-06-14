"رئاسة الشؤون الدينية" تُعلن إقامة الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية في المسجد النبوي

وتشتمل الدورة على عدد من الأقسام، تشمل: التلقين، الحفظ، المراجعة، الإجازات، وبرامج مخصصة لذوي الإعاقة، وتهدف إلى تعزيز حفظ القرآن الكريم، وربط الدارسين بالمتون العلمية الشرعية، ضمن بيئة تعليمية إيمانية في رحاب المسجد النبوي.