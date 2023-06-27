"قافلة الصحة" تمكّن حاجاً ثمانينياً من الوقوف بعرفة

وأردف: "بعد الفحوصات تم تحويلي إلى قسم العزل حتى استقرت حالتي ثم انضممت بعدها إلى قافلة الصحة، واليوم سعادتي كبيرة ولا يمكن وصفها، وأنا أقف مع ضيوف الرحمن في عرفات".