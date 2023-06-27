"قافلة الصحة" تمكّن حاجاً ثمانينياً من الوقوف بعرفة

حققت "قافلة الصحة" أمنية الحاج العراقي ذي الثمانين عاماً في أداء مناسك الحج والوقوف على صعيد مشعر عرفات.
وقال الحاج علي أحمد وقد ارتسمت على وجهه الفرحة خلال وقوفه بمشعر عرفات في يوم الحج الأكبر مع جموع حجاج بيت الله الحرام: "أصبت بسرطان الرئة منذ سنوات وعند وصولي مكة المكرمة تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة".
وأردف: "بعد الفحوصات تم تحويلي إلى قسم العزل حتى استقرت حالتي ثم انضممت بعدها إلى قافلة الصحة، واليوم سعادتي كبيرة ولا يمكن وصفها، وأنا أقف مع ضيوف الرحمن في عرفات".
وأضاف:" أدعو الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأشكر وزارة الصحة على ما قدمته لي من رعاية طبية، وتمكنت بفضل الله من أداء مناسك الحج".