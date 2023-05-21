شاهد.. 4 مقاطع فيديو ترصد تدريب "علي وريانة" على التكيف مع بيئة الفضاء وكيفية إعداد الطعام

والأسبوع الماضي أكد رائدا الفضاء السعوديان جاهزيتَهما لتنفيذ أهداف الرحلة، وما تمثّله من أهمية تاريخية لشعب المملكة وقيادتها، حيث يُرتقب أن تدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وتسهم في إلهام أجيال المستقبل، كما قدّما أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات الشباب السعوديين، ووفرت لهم جميع الإمكانات اللازمة للتفوق من خلال برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للفضاء.