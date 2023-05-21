شاهد.. 4 مقاطع فيديو ترصد تدريب "علي وريانة" على التكيف مع بيئة الفضاء وكيفية إعداد الطعام

رصد عدد من مقاطع الفيديو تدريب رائد الفضاء علي القرني، للتكيف مع بيئة الفضاء وأيضا تدريبه على كيفية إعداد الطعام.
كما رصد مقطع آخر تدريب رائدة الفضاء ريانة برناوي، للتكيف مع بيئة الفضاء وكيفية إعداد الطعام.
وكانت قد أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، أمس، اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين ضمن طاقم المهمة العلمية قبل التوجه إلى الفضاء اليوم.
والأسبوع الماضي أكد رائدا الفضاء السعوديان جاهزيتَهما لتنفيذ أهداف الرحلة، وما تمثّله من أهمية تاريخية لشعب المملكة وقيادتها، حيث يُرتقب أن تدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وتسهم في إلهام أجيال المستقبل، كما قدّما أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات الشباب السعوديين، ووفرت لهم جميع الإمكانات اللازمة للتفوق من خلال برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للفضاء.
يشار إلى أن هذه الرحلة الفضائية التاريخية تؤكد التزام المملكة بدعم جهود استكشاف الفضاء، وتشجيع البحوث العملية في هذا المجال، وتعزيز دور أبناء الوطن في برامج الفضاء ومجالاته من العلوم والتقنية، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى إبراز دور المملكة في قطاع الفضاء وتقنياته.