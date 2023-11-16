وزير الإعلام يزور فعالية "بلاك هات 23".. ويستمع إلى شرح عن أحدث التقنيات

وتجوّل "الدوسري" في عدد من المناطق، والمنصات، إضافة إلى منطقة الفعاليات التي تحتضن العديد من التحدّيات السيبرانية، كمسابقة "التقط العلم" واختراق الأجهزة الطبية، إضافة إلى تحدّي مكافآت الثغرات، واختراق الدرونز، وفكّ الأقفال، واختراق المدينة الذكية والرقائق الإلكترونية، والهروب من الغرفة، وشملت الزيارة جناح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.