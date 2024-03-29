تكلفة علاج مرضى السكر بحائل تصل إلى 8 مليارات.. وإجراءات لتقليل أعداد وفيات الجلطات 80%

وأكد أن الخدمة الصحية في حائل لن تتأثر في عملية التحول، وستستمر دون انقطاع ويحرص تجمع حائل على تجويدها، مشدداً على أن خدمة "طبيب لكل أسرة" ستسهم في تغيير نمط الحياة الصحية لدى المواطن وستكون وفق قاعدة "90-90-90"، أي 90% من المواطنين في حائل سيكون تقييمهم المباشر من طبيب الأسرة في أمراض السكر والضغط، و90% من سيتمكن من علاجهم، و90% سيتم متابعتهم ومدى تحسنهم·