فيصل بن معمّر: منظمات المجتمع المدني شريك رئيس في ترسيخ قيم التعايش وبناء السلام المجتمعي

وفي مستهل كلمته، شدّد معاليه على أن التسامح ليس تنازلًا عن المعتقدات أو القيم الراسخة؛ إنما هو موقف أخلاقي وإنساني يقوم على الاعتراف بالاختلاف واحترامه، بوصفه قاعدة أساسية لتنظيم العلاقات الإنسانية. وأشار إلى أن التسامح في جوهره؛ قيمة تحمي المجتمع من النزاع والإقصاء، وتؤسِّس لبيئة قائمة على الاحترام والعدل وعدم الإضرار، مبينًا أن التجارب التاريخية والمرجعيات الدينية تؤكد أن ازدهار الحضارات ارتبط بقدرتها على احتضان التنوع.