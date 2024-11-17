جدة.. دوريات المجاهدين تضبط باكستانياً ومواطناً يروّجان "الحشيش"

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة، على مقيمٍ من الجنسية الباكستانية، ومواطنٍ؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدّر، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلوماتٍ لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.