"الموارد البشرية" توضح: هكذا يتم احتساب مبلغ الاستحقاق شهريًا لمستفيدي الضمان

وعن مشكلة اختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر؛ أكدت الوزارة أنها تعمل على مراجعة توفر جميع اشتراطات استحقاق معاش الضمان لجميع الأسر بشكل شهري؛ وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر، وذلك لعدة أسباب منها: ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة مثل وجود زيادة في الدخل الشهري، ووجود مصدر دخل جديد للأسرة، ونقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل.