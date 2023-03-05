إطلاق نحو 280 دورية لحماية مواقع الغطاء النباتي ومراقبته في مختلف المناطق

وكان المركز قد أطلق خلال العام الماضي فقط أكثر من 200 دورية في عدد من المناطق حول المملكة؛ حيث شملت ما يزيد على 100 دورية لتغطية مواقع الغابات والمراعي والمتنزهات في منطقة عسير، و40 دورية في منطقة الباحة، و40 دورية في الطائف بمنطقة مكة المكرمة، إضافةً إلى 22 دورية في منطقة جازان، ليصل إجمالي عدد الدوريات التي أطلقها المركز منذ تأسيسه نحو 500 دورية في مختلف مناطق المملكة.