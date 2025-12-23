مارك دومينيك المدير الإقليمي لقطاع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة إنفيديا

في عصر الذكاء الاصطناعي، ستتحول القيادة إلى أولئك الذين يمتلكون بياناتهم، وقادرين على تخصيص نماذجهم، ويُتقنون عملية التفكير الاستدلالي. وهذه هي السيادة الاستراتيجية بحد ذاتها.

ولكن، تبقى الكوادر والكفاءات البشرية أساس هذا التحول، لذلك تحرص المملكة على بناء منظومة متميزة من أصحاب المواهب والكفاءات تضم المهندسين والعلماء والمطورين القادرين على تصميم وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي باستمرار. وفي هذا السياق، ستطلق كل من "هيوماين" و"إنفيديا" برامج تدريبية مخصصة لتنمية المهارات تُتيح لآلاف المواطنين السعوديين والمطورين فرصة التعمق في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، المحاكاة، الروبوتات، وتقنيات التوأم الرقمي.