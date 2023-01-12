الكشافة السعودية تستعرض بـ"إكسبو الحج" أبرز خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن

أبرز جناح جمعية الكشافة العربية السعودية المشارك في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" 2023؛ جهود أفراد الكشافة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ودورهم الفاعل في خدمة وتنمية المجتمع.
ويعرض جناح الجمعية عددًا من اللوحات التي تُبرز بعضًا من الأعمال التطوعية التي تقدمها الكشافة لضيوف الرحمن؛ من خلال مساندتها للعديد من الجهات الحكومية والأهلية، كما يعرّف الجناح الكشفي بآلية جمع معلومات الخرائط والأدلة الإرشادية وإصدارها، ودور الكشافة في تقديم الخدمات العامة وقدرتها على المشاركة في إدارة الأزمات.