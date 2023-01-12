الكشافة السعودية تستعرض بـ"إكسبو الحج" أبرز خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن

ويعرض جناح الجمعية عددًا من اللوحات التي تُبرز بعضًا من الأعمال التطوعية التي تقدمها الكشافة لضيوف الرحمن؛ من خلال مساندتها للعديد من الجهات الحكومية والأهلية، كما يعرّف الجناح الكشفي بآلية جمع معلومات الخرائط والأدلة الإرشادية وإصدارها، ودور الكشافة في تقديم الخدمات العامة وقدرتها على المشاركة في إدارة الأزمات.