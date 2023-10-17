في الدورة الـ43 الاستثنائية.. "مجلس التعاون": لا يمكن السكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الأبرياء

وفي ختام كلمته أكد الأمين العام أن مجلس التعاون يقف مساندًا لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ويواصل سعيه بعزم لإيجاد حل عادل وشامل، يضع نهاية لهذا الصراع المستمر، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.. داعيًا مجددًا إلى حل هذه القضية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتُلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.