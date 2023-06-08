جامعة الأمير محمد بن فهد تحتفل بتخريج أكثر من 400 طالبة

كما شدد الدكتور "الأنصاري"، على أهمية تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من خلال المواطنة العالمية، والمشاركة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، وحيث تشعب هذه الأهداف وتعدد فروعها وتشتتها أحيانًا مما يجعل المشاركة في تحقيقها صعبًا للغاية إلا إذا امتلكتن نظم التفكير الذي يجعل منكن صاحبات رؤى شمولية تنظرن إلى الأمور من كل جوانبها وتصدرن الأحكام الصحيحة. لذا أقرت الجامعة طرح مقرر نظم التفكير من أجل ذلك".