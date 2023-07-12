بجوائز مالية تتجاوز 56 مليون ريال.. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بداية أغسطس المقبل

وسيبدأ المهرجان من خلال السباق التمهيدي، الذي يشهد إقامة 350 شوطًا، في الأول من أغسطس حتى الـ 12 من الشهر ذاته، من خلال فئات (مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول).