"سدايا" تعزز خدماتها الرقمية في مبادرة "طريق مكة" بمطار أديسومارمو
تواصل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جهودها بامكانيات تقنية ورقمية في مبادرة "طريق مكة" لعام 1445هـ في الدول المستفيدة من المبادرة، ومنها جمهورية إندونيسيا عبر مطار أديسومارمو الدولي في مدينة سولو.
وتولت "سدايا" تنفيذ الأنظمة التقنية المطلوبة بإشراف مباشر في إعداد بنية تحتية رقمية لصالة الحجاج بالمطار، وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، ويشمل ذلك تشغيل وإدارة "الحقائب الذكية"؛ لتيسير عملية إنهاء إجراءات دخول الحجاج.
وتضمن هذه الجهود تحسين وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والدعم المتواصل للتحول الرقمي؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 تنفذها بالشراكة مع وزارات: الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.