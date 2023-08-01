جلسات علاجية واستخدام الواقع الافتراضي يُنهي معاناة اربعيني من دوخة العشر سنوات

استقبلت عيادة تأهيل الدوخة والاتزان بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، التي تم افتتاحها مؤخرًا، مريضًا يبلغ من العمر 42 سنة؛ يشكو من الدوخة المستمرة لمدة عشر سنوات.
وقال لـ"سبق" المتحدث الرسمي لصحة الطائف "وليد الثقفي" إن المريض وصل إلى المستشفى وهو يعاني دوخة مستمرة، منعته من ممارسة الأنشطة اليومية، وقيادة السيارة.
وقد شخَّص الأطباء بناء على التاريخ والوصف المرضي، ونتيجة اختبار الاعتماد على النظر باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، حالة المريض بالدوخة الوضعية الإدراكية المستمرة، وهو ما يصنف كإحدى اضطرابات الأذن الداخلية التي يصعب تشخيصها؛ لأن تشخيصها يعتمد على التاريخ المرضيّ.
وذكر "الثقفي" أن المريض بدأ رحلة العلاج بعيادة تأهيل الدوخة والاتزان باستخدام الواقع الافتراضي وتمارين الثبات الديناميكي وتمارين التعود النظري، وبعد 7 جلسات علاجية تحسنت حالة المريض -ولله الحمد-، وتوقف عن أخذ مثبطات الدوخة، وتمكن من العودة لممارسة حياته الطبيعية.
وأفاد بأن هذه العيادة تُعنى بمعالجة أمراض عدة، منها: الدوار الانتيابي الحميد - التهاب عصب الاتزان - الصداع النصفي - الدوخة بعد ارتجاج المخ - الدوار المستمر - الدوار الناتج عن اضطراب الأذن الداخلية.
وأضاف "الثقفي" بأن هذه العيادة من العيادات النوعية على مستوى وزارة الصحة التي تُعنى برفع كفاءة الخدمات المقدمة وتنوُّعها.