جلسات علاجية واستخدام الواقع الافتراضي يُنهي معاناة اربعيني من دوخة العشر سنوات

استقبلت عيادة تأهيل الدوخة والاتزان بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، التي تم افتتاحها مؤخرًا، مريضًا يبلغ من العمر 42 سنة؛ يشكو من الدوخة المستمرة لمدة عشر سنوات.