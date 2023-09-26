ضبط 18 شخصًا لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محميتين

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (18) مخالفًا لنظام البيئة، (17) مواطنًا ومقيم من الجنسية السورية؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بحوزتهم (3) بنادق هوائية، و(3) بنادق نارية و(2000) ذخيرة، و(72) طيراً مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.