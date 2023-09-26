محليات

ضبط 18 شخصًا لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محميتين

بحوزتهم 3 بنادق هوائية و3 بنادق نارية و2000 ذخيرة و72 طيراً مصيدًا
ضبط 18 شخصًا لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محميتين

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (18) مخالفًا لنظام البيئة، (17) مواطنًا ومقيم من الجنسية السورية؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بحوزتهم (3) بنادق هوائية، و(3) بنادق نارية و(2000) ذخيرة، و(72) طيراً مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

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