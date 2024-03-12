حادث مروري بين شاحنتَيْن تُقلان "47" راكبًا على طريق الطائف - الرياض

أعلن مستشفى ظلم العام بتجمُّع الطائف الصحي مساء أمس حالة الطوارئ، ورفع جاهزية جميع الأقسام؛ وذلك عقب تلقيه بلاغًا عن وقوع حادث مروري بين شاحنتين، تُقلان "47" راكبًا، بالقرب من مركز الحوميات على طريق الطائف - الرياض.
وعلى الفور قام المستشفى بدعم قسم الطوارئ بالكوادر اللازمة للتعامل مع الحالات، فيما بعث بفرقتين إسعافيتين لموقع الحادث؛ للمشاركة في إسعاف ونقل الحالات للمستشفى فور تلقيه البلاغ.
وقامت فِرق المركز الإسعافي بمستشفى ظلم بمباشرة موقع الحادث، والمشاركة في إسعاف المصابين، والمساهمة في عمليات نقل الحالات إلى المستشفيات، بالتعاون مع جهات صحية وإسعافية.
وقد استقبل قسم طوارئ مستشفى ظلم 12 حالة إصابة متنوعة من الحادث، بينما أسهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة داخل طوارئ المستشفى في إسعاف حالات المصابين الذين قُدِّمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم، وغادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.