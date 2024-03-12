حادث مروري بين شاحنتَيْن تُقلان "47" راكبًا على طريق الطائف - الرياض

أعلن مستشفى ظلم العام بتجمُّع الطائف الصحي مساء أمس حالة الطوارئ، ورفع جاهزية جميع الأقسام؛ وذلك عقب تلقيه بلاغًا عن وقوع حادث مروري بين شاحنتين، تُقلان "47" راكبًا، بالقرب من مركز الحوميات على طريق الطائف - الرياض.