بالفيديو.. "سبق" ترصد آراء زوار منتدى مسك 2024: منصة عالمية تمهد الطريق لشباب المستقبل

اختتم منتدى مسك العالمي 2024 فعاليّاته بنجاح كبير في نسخته الثامنة، حيث جذب آلاف المشاركين من مختلف دول العالم، بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا عالميًا. المنتدى الذي استمر يومين، كان محطة بارزة للشباب السعودي والدولي، حيث سلط الضوء على موضوعات حيوية مثل الاستدامة، التعليم، التكنولوجيا، والثقافة.