"المرور" يحدد 6 تعليمات لحماية الطلاب داخل الحافلات المدرسية

وأوضح "المرور" عبر إنفوجرافيك توعوي نُشر بالتزامن مع العودة إلى المدارس، أن من أبرز التعليمات الواجب اتباعها داخل الحافلة: الجلوس بهدوء وربط حزام الأمان، وتجنب إرباك السائق، وعدم إخراج الرأس أو اليدين من النوافذ، بالإضافة إلى عدم النزول إلا بعد توقف الحافلة تمامًا.