"المرور" يحدد 6 تعليمات لحماية الطلاب داخل الحافلات المدرسية

شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية توعية الطلاب بالإرشادات المرورية أثناء تنقلهم في الحافلات المدرسية، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى السلامة المرورية.
وأوضح "المرور" عبر إنفوجرافيك توعوي نُشر بالتزامن مع العودة إلى المدارس، أن من أبرز التعليمات الواجب اتباعها داخل الحافلة: الجلوس بهدوء وربط حزام الأمان، وتجنب إرباك السائق، وعدم إخراج الرأس أو اليدين من النوافذ، بالإضافة إلى عدم النزول إلا بعد توقف الحافلة تمامًا.
ودعا "المرور" أولياء الأمور إلى تعزيز هذه السلوكيات لدى أبنائهم، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأسرة والمدرسة ومشرفي الحافلات هو حجر الأساس في ضمان بيئة نقل آمنة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة التوعوية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة فئة الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.